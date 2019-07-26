Банк «Пойдем!» снизил ставки по вкладам «Капитал» и «Копилка».
Доходность депозита «Капитал» (на 12 месяцев) составит 7% годовых (вместо 7,4%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежеквартально.
По вкладу «Копилка» (на 24 месяца) предусмотрено два периода начисления процентов. За первый год срока действия депозита проценты начисляются по ставке 6,25%, за второй — 5,75%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6% (ранее — 6,25%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей. При досрочном расторжении договора ранее выплаченные проценты перерасчету не подлежат.