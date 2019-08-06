Банк «Славия» снизил ставки по рублевым вкладам. Доходность депозита «Славный капитал» (от 300 тыс. рублей, от 91 до 364 дней) составит 6,7—7,21% годовых (ранее — 6,75—7,56%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи капитал» (от 300 тыс. рублей на 181 и 364 дня) оформляется под 6,8—7,54% годовых (прежде — под 7,05—7,82%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Славный максимум» (от 700 тыс. рублей на 181 и 364 дня) открывается под 7,21—7,91% годовых (вместо 7,46—8,16%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозита «Славный капитал».