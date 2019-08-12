Банк «Зенит» снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Вклад «Высокий доход» (на срок от одного месяца до двух лет) открывается в рублях под 5,25—6,35%, в долларах — под 0,1—1,45% годовых (ранее — под 5,25—6,5% и 0,1—1,6% соответственно). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый доход» (на срок от трех месяцев до двух лет) можно оформить в рублях под 5,1—5,85%, в долларах — под 0,65—1,25% годовых (до этого — под 5,25—6% и 0,8—1,4%). Пополнение возможно. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«Управляемый доход» (на срок от трех месяцев до двух лет) в рублях размещается под 4,8—5,3%, в долларах — под 0,55—1,1% годовых (вместо 5—5,5% и 0,7—1,25%). Допускается пополнение, а также частичное расходование денежных средств. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на счет вкладчика.

Сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов. При предъявлении пенсионного удостоверения доходность рублевого вклада увеличивается на 0,25 процентного пункта.

Процентная ставка по вкладу «Пенсионный доход» (от 1 тыс. рублей на один год) составляет 6,35% годовых (ранее — 6,6%). Вклад пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий или карточный счет.