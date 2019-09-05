Оптимальную защиту от киберугроз на сегодняшний день имеют лишь около 4—5% крупных компаний в России, более 50% всех вложений бизнеса в киберустойчивость недостаточны для достижения элементарного уровня защиты. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Крупный бизнес продолжает инвестировать в собственную защиту не всегда удачно, не всегда это оправданно. Более 50% всех вложений бизнеса недостаточны, чтобы добиться элементарного уровня собственной киберустойчивости и киберзащиты», — сказал он.

«Оптимальная защита сегодня находится всего у около 4—5% всех компаний, которые представляют крупный бизнес», — добавил Кузнецов.