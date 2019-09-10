Банк «Славия» понизил ставки по вкладам.

Так, доходность депозита «Славный капитал» (от 5 тыс. долларов или евро на срок от 91 до 364 дней) в долларах составит 1,25—2% (ранее — 1,25—2,5%), в евро — 0,1—0,3% годовых (вместо 0,15—0,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи капитал» (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов или евро на 181 и 364 дня) в рублях открывается под 6,66—7,2% (прежде — под 6,66—7,4%), в долларах — под 2—2,47% (ранее — под 2—3%), в евро — под 0,25—0,4% годовых (вместо 0,25—0,5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Славный максимум» (от 700 тыс. рублей, 10 тыс. долларов или евро на 181 и 364 дня) в рублях привлекается под 7,01—7,51% (прежде — под 7,06—7,76%), в долларах — под 2,01—2,51% (прежде — под 2,06—3,09%), в евро — под 0,25—0,41% годовых (вместо 0,3—0,55%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно вклад «Славный капитал».