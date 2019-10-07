Портфель микрозаймов в РФ в первом полугодии 2019 года вырос на 16%, до 190 млрд рублей. Опасения по поводу замедления в PDL-сегменте (payday loans, микрозаймы «до зарплаты») пока не оправдались: компании смогли адаптироваться к снижению предельной ставки до 1,5% в день, сохранив прежние темпы роста, — но уже в 2020-м ограничение ставки до 1% в день замедлит динамику рынка, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Аналитики поясняют, что нововведения первого полугодия не замедлили роста портфеля PDL, поскольку крупные компании для компенсации снижения ставок адаптировали ряд комиссионных продуктов, в том числе не входящих в расчет полной стоимости кредита. Регулятор еще не успел сформулировать позицию по этому вопросу, поэтому сокращения прироста PDL не наблюдалось. «Банковские» МФО сохранили примерно треть рынка (более 60 млрд рублей).

Концентрация на крупнейших участниках за полгода прибавила 1 процентный пункт: на топ-20 и топ-100 МФО приходится 57% и 83% портфеля соответственно. В числе прочего в обзоре представлен рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 1 июля 2019 года , топ-тройку с портфелями более чем по 4 млрд рублей составляют компании «МигКредит», «Мани Мен» и «Займер».

Объем выданных микрозаймов за первое полугодие 2019 года составил 196 млрд рублей, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — порядка 30%. Выдачи в сегменте PDL по-прежнему занимают почти половину от совокупных выдач всех МФО. Среди анкетируемых компаний сегмента прирост выдачи микрозаймов за полугодие составил 35%. В структуре сегмента растет концентрация на онлайн-компаниях (более 75% всех выдач за полгода против примерно 60% годом ранее).

Во втором полугодии 2019 года рейтинговое агентство ожидает снижения темпов выдачи микрозаймов в связи с потребностью более консервативного подхода к оценке заемщиков после ограничения процентной ставки до 1% с 1 июля 2019 года.

В «Эксперт РА» полагают, что введение показателя долговой нагрузки и изменение порядка расчета нормативов капитала не окажут влияния на динамику рынка. В целях снижения долговой нагрузки регулятор вводит комплекс показателей и обновляет методику расчета нормативов, которые в совокупности призваны снизить долю микрозаймов с платежами, превышающими 50% месячного дохода заемщиков. Новации в основном касаются микрозаймов, выданных после 1 октября 2019 года, поэтому принятые меры окажут лишь ограниченное влияние на динамику рынка.

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансистам раскрывать заемщикам их ПДН С 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков — физических лиц при предоставлении кредитов или займов в размере от 10 тыс. рублей и при увеличении лимита кредитования.

Большинство компаний имеют значительный запас по капиталу: согласно данным Банка России, в I квартале 2019 года для микрокредитных компаний медиана норматива достаточности капитала не опускалась ниже 50%, для микрофинансовых компаний — превышала 20%. Согласно результатам опроса, только 13% анкетируемых компаний имеют норматив достаточности капитала на уязвимом уровне (ниже 10%) и нуждаются в докапитализации или изменении бизнес-стратегии.

Качество портфеля анкетируемых PDL-компаний улучшилось, позитивную роль сыграло ограничение максимальной процентной ставки в январе 2019 года до 1,5% в день. Перераспределение клиентской базы в пользу более крупных и технологичных МФО привело к улучшению качества андеррайтинга. За первое полугодие 2019-го в портфеле анкетируемых компаний задолженность с просрочкой от 90 дней без учета «банковских» МФО уменьшилась с 39% до 36%, значительное снижение отмечено именно в PDL (минус 7 п. п.).



По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2019 года объем рынка прибавит около 30% и приблизится к 220 млрд рублей. При этом портфель микрозаймов будет расти более высокими темпами, чем выдачи. «Уже по итогам года мы ожидаем замедления выдач до 20% (против плюс 30% на протяжении 2017—2018 годов) в связи с существенным охлаждением PDL-микрозаймов на фоне ограничения предельной доходности до 1% в день. До конца 2019 года влияние на объемные показатели будет отражено не в полной мере, мы ожидаем более ощутимого эффекта от изменения предельных ставок для динамики рынка в 2020-м. Ужесточение регулятивных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка. В этой связи количество МФО в реестре будет стремительно сокращаться: если к концу 2019-го на рынке останется около 1,8 тысячи МФО, то по итогам следующего года реестр будет насчитывать порядка 1,5 тысячи компаний», — прогнозируют аналитики.