Российский союз автостраховщиков (РСА) создал для ЦБ витрину данных для контроля за тарифами ОСАГО. Об этом сообщил IT-директор РСА Алексей Самошин на круглом столе в ходе форума Finopolis в Сочи 9 октября.

«Отмечу достаточно важный функционал, который появляется в системе: это витрина данных для Центрального банка, которая позволит регулятору получить оперативный доступ к данным для осуществления контрольно-надзорных функций. Она также обеспечит широкие возможности для оценки тарифов Центральным банком, что особенно важно в свете готовящейся реформы по индивидуализации тарифов», — сказал Самошин.

15 октября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект по индивидуализации системы тарифообразования ОСАГО. В результате реформы аккуратные и безаварийные водители станут платить за полис меньше. А водители, совершающие грубые нарушения ПДД, аварийные и неопытные будут платить больше. К грубым нарушениям относится проезд на красный свет, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и др.

Реформа ОСАГО идет в несколько этапов на протяжении последних лет. В январе Банк России расширил тарифный коридор на 20% вверх и вниз. Чтобы расчет тарифа стал более индивидуальным, ЦБ расширил количество возрастных градаций. В результате взрослые и опытные водители получили дополнительные скидки. Также в пользу водителей была реформирована система коэффициента бонус-малус. По данным ЦБ, с начала года средняя стоимость ОСАГО снизилась на 4% для автомобилей физлиц. При этом, как отметил зампред Банка России Владимир Чистюхин, с поправкой на инфляцию снижение достигло 8%.