Малый бизнес считается рискованным и сложным сегментом для кредитования, однако реальный уровень потерь по кредитам, выданным МСБ, существенно ниже, чем показывает статистика ЦБ. Такие данные представлены в исследовании Объединенного кредитного бюро и «Интерфакса».

Как указывают в ОКБ, проникновение кредитования в сегмент микробизнеса составляет около 2% против 16% в сегменте среднего бизнеса, что предполагает возможность кратного роста объемов выдачи для микробизнеса. «Реальный уровень потерь по кредитам МСБ — 2—3% (по данным винтажного анализа), а не 12—14%, как показывает статистика ЦБ», — отмечается в обзоре.

Статистика по некоторым видам деятельности (самым крупным по объему) показывает, что доля кредитного портфеля сокращается для компаний в сфере торговли и увеличивается для компаний в финансовой сфере, а также в сфере операций с недвижимостью.

«Доля кредитующихся компаний микро- и малого бизнеса крайне незначительна и в самом массовом сегменте (микробизнес) стагнирует, в отличие от малого и среднего бизнеса, где есть слабый рост», — говорится в обзоре.

В пиковый период (конец 2014 — начало 2015 года) ставки кредитования для всех типов компаний почти уравниваются. Сегодня условия для малого и среднего бизнеса более выгодные, чем для микробизнеса, для которого ставки примерно на 35% выше, указывают исследователи. В разрезе федеральных округов ставки различаются слабо, а в разрезе видов деятельности самые низкие ставки предлагаются компаниям в сфере коммунальных услуг и государственного управления, а самые высокие — строительным компаниям.

Балансовая просрочка (отношение просроченной задолженности по портфелю к общему объему портфеля) по микробизнесу значительно превышает просрочку по малому и среднему бизнесу. По географическому признаку выделяются Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа, где самая высокая доля просроченной задолженности в портфеле. Самая низкая доля просрочки в Центральном, Дальневосточном и Южном федеральных округах.

Однако показатель балансовой просрочки довольно плохо характеризует качество портфеля, так как включает и просроченную задолженность старых периодов, подчеркивают авторы исследования. Особенно показателен микробизнес, где средний срок кредитования более короткий, чем в малом и среднем бизнесе: так, более 80% текущей просрочки — это просрочка по займам, выданным три года назад и ранее, а около 40% просрочки относится к долгам ликвидированных на сегодня компаний.

«Объективное представление об уровне потерь при кредитовании малого бизнеса дает винтажный анализ… К 18-му месяцу в дефолт выходят порядка 50% всех компаний, которые допустили дефолт в принципе, и этот показатель дает корректное представление об общем уровне потерь в каждом поколении выдач. Винтажный анализ показывает, что уровень риска при кредитовании МСБ в последние годы довольно невысок — 2—3%. Пик потерь пришелся на 2014 год, когда свою роль сыграли макроэкономические риски. Наиболее сильно это отразилось на микробизнесе, у которого слишком маленький запас прочности, чтобы пережить внешние рыночные потрясения. Уровень потерь сильно коррелирует с суммой займа, что вызвано, вероятно, более жесткой процедурой оценки риска для больших чеков», — отмечается в исследовании.



«Подготовленная статистика показывает, что малый бизнес имеет огромный потенциал роста как с точки зрения объемов кредитования, так и с точки зрения извлечения прибыли для банка. Мы считаем, что сейчас самое правильное время для того, чтобы включить работу с малым бизнесом в число основных приоритетов», — заключают в ОКБ.