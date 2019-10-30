Средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob. При этом запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тыс. и 37,5 тыс. рублей соответственно.

Чем старше респонденты, тем выше их представления о сумме, необходимой для достойной жизни на пенсии: 32,6 тыс. рублей среди молодежи до 24 лет и 43 тыс. рублей — среди россиян старше 45 лет. Запросы россиян с доходом от 80 тыс. рублей более чем на треть превышают запросы граждан с зарплатой до 30 тыс. рублей: 44,3 тыс. и 33 тыс. рублей соответственно.

Пенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: 37,3 тыс. в 2018 году и 40 тыс. сегодня. Самые высокие представления о достойной пенсии среди жителей мегаполисов — у москвичей и петербуржцев: 43,9 тыс. и 42,2 тыс. рублей соответственно. На третьем месте — жители Владивостока (42 тыс. рублей). Самый скромный уровень пенсии, необходимый для достойной жизни, назвали жители Кирова, Набережных Челнов и Ярославля: 34,9 тыс., 34,7 тыс. и 34,5 тыс. рублей в месяц соответственно.



Как отмечается в исследовании, принятие закона о повышении пенсионного возраста в 2018 году несколько снизило доверие россиян к государственной пенсии как основному источнику доходов: год назад на нее рассчитывали 16%. Однако сегодня у государственной пенсии вновь немало сторонников (22%), больше было лишь в 2014 (23%). Реже всего на пенсию рассчитывали в 2009 году — всего 7%, тогда же в приоритете были личные сбережения (33%). Сегодня же доля тех, кто планирует жить на накопления, самая низкая за 12 лет (14%).

Что нужно знать о гарантированном пенсионном плане, если вы решили копить на старость С 2021 года россияне получат возможность добровольно копить на пенсию с помощью гарантированного пенсионного плана. Рассказываем главное.

Основным источником дохода по достижении пенсионного возраста россияне по-прежнему считают работу или подработку. По мнению большинства россиян, их основным источником дохода по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка (29%). На государственную пенсию рассчитывают 22%. На личные сбережения — 14%. 3% в случае необходимости обратятся за финансовой поддержкой к детям. Еще 3% рассчитывают на капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.

Среди тех, кто о пенсии задумывается чаще всего (а это респонденты старше 45 лет), больше и тех, кто рассчитывает на государственную пенсию (26%), и тех, кто планирует работать, пока хватит сил (33%). На личные сбережения надеется лишь каждый десятый опрошенный старше 45 лет. Пенсионная стратегия россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц — работать, работать и еще раз работать (37%). На государственную пенсию они рассчитывают реже всех (13%). Впрочем, опрошенные с высоким доходом несколько чаще других рассчитывают на поддержку детей (6%).