Московский Кредитный Банк (МКБ) принял решение о пилотировании сервиса Push4site для внедрения рассылок push-уведомлений и автоматизации маркетинга в целях тестирования на кредитных продуктах банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Цель данного проекта — увеличение конверсии и снижение количества «брошенных» заявок», — говорится в релизе.

По результатам тестирования будет принято решение о масштабировании проекта на другие продукты МКБ и о более глубокой интеграции с сайтом банка.