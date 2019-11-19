Правление Сбербанка приняло решение одобрить сделку по продаже «золотой акции» компании Yandex N. V. Об этом сообщили во вторник в кредитной организации, уточнив, что Сбербанк продает указанную акцию по цене приобретения — за 1 евро.

Сбербанк приобрел указанную акцию в 2009 году. В связи с созданием в группе «Яндекс» новой структуры корпоративного управления 18 ноября компания Yandex N. V. обратилась к Сбербанку c просьбой заключить договор купли-продажи принадлежащей банку так называемой золотой акции компании (с целью ее последующей передачи специально создаваемому некоммерческому международному фонду), поясняется в сообщении Сбербанка.

«Яндекс» днем ранее сообщил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана «золотая акция» интернет-компании. Первый зампред правления банка Лев Хасис ранее во вторник рассказал, что Сбербанк, скорее всего, согласится продать «золотую акцию» обратно «Яндексу» по номинальной стоимости.



Совет директоров «Яндекса» предложил изменить структуру управления компанией Держателем «золотой акции» является Сбербанк.

Совет директоров «Яндекса» 18 ноября рекомендовал принять изменения в структуру корпоративного управления, которые в том числе подразумевают создание специального фонда, куда предлагается передать «золотую акцию» Сбербанка. Фонд общественных интересов планируется создать без экономических прав, но с некоторыми ограниченными правами управления. Перевод в фонд приоритетной акции компании даст новой структуре право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в «Яндексе» (по сравнению с нынешним порогом в 25%). «Яндекс» оценил свои затраты на возможные изменения в структуре корпоративного управления в 12 млн долларов.