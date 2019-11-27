• Нормативы ЦБ нарушали в октябре текущего года 11 российских банков, выяснили аналитики Банки.ру. Анализ проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность. Отметим, на 1 ноября 2019-го в России было зарегистрировано 414 банков (273 с универсальной лицензией и 141 с базовой лицензией). В октябре число банков не изменилось, а за ноябрь отозваны уже четыре банковские лицензии и одна лицензия расчетной небанковской кредитной организации.

• ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для кредитных организаций по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг), сообщают СМИ. Внутри этой платформы появится общая для всех банков система показателей подозрительных операций, которая позволит выявлять фрод, когда платеж идет через платежные системы «Мир», Visa и Mastercard. Оператором платформы выступит Национальная система платежных карт (НСПК). Проект пока находится в самой начальной стадии.

• Число вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в Москве (170 тыс.), Московской области (79 тыс.) и Санкт-Петербурге (69 тыс.). Рост числа вакансий подтвердили в интернет-сервисах по поиску работы. Свободные места и соискатели по требуемым профессиям распределены по России очень неравномерно, что удлиняет процесс закрытия вакансий.

• Банки со следующего года будут представлять в ЦБ отчеты о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц. В отчет включается информация по предоставленным кредитам (займам), в отношении которых кредитной организацией был осуществлен расчет показателя долговой нагрузки заемщика. Информация включается в отчет до момента погашения, списания с баланса или продажи кредитов (займов).

