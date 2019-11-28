Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам услугу кобраузинга (совместного браузинга). Клиенты смогут продемонстрировать сотруднику контакт-центра экран своего устройства, следует из сообщения кредитной организации.

Теперь, когда предприниматели обращаются в контакт-центр Сбербанка, операторы во время звонка или чата с согласия клиента могут дистанционно подключаться и видеть его экран в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Сервис не требует дополнительной установки программного обеспечения. Благодаря этому инструменту сотрудники банка своими глазами видят проблему клиента и сразу же приступают к устранению технических ошибок, помогают в навигации по приложению, поясняют в Сбербанке.



В ходе общения сотрудники решают вопросы клиента, которые возникли во время звонка. Консультации осуществляются в круглосуточном режиме. Телефоны для использования сервиса есть в сообщении банка.

