Банк для предпринимателей «Точка» предлагает кредиты до 2 млн рублей на развитие бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Получить кредит на развитие бизнеса сроком от шести месяцев до трех лет под 13% можно онлайн. Сумма — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Нужно оставить заявку в приложении, без походов в банк и необходимости предоставлять и заполнять множество бумаг. Выдача кредита на расчетный счет происходит в течение трех рабочих дней после подачи заявки в интернет-банке. Зачисление происходит без комиссий «Точки».

«Требований к клиентам, которые хотят получить кредит, у «Точки» немного: у директора/ИП должен быть паспорт в РФ, срок существования ИП/организации не менее шести месяцев и положительная кредитная история. Когда решение будет принято, клиент получит push или СМС. Если решение положительное, нужно будет подписать заявление на выдачу (в этот момент можно поменять сумму на меньшую, срок остается без изменений). Заявление подписывается кодом. Затем клиент получит уведомление в интернет-банке и СМС, что кредит выдан», — отмечают в банке.



Сумма для погашения кредита равномерно распределяется по месяцам. Оплачивать можно и из другого банка, это будет просто перевод на счет. Также есть возможность погасить кредит досрочно, сократив его срок или уменьшив ежемесячную сумму выплаты. Оформить следующий кредит можно только после полного погашения текущего.