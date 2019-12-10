Сделка по приобретению Государственной Транспортной Лизинговой Компанией 76,27% голосующих акций Национального Резервного Банка, состоявшаяся 6 декабря 2019 года, не окажет давления на профиль финансовых рисков ГТЛК, в частности на ее показатели достаточности капитала, ввиду небольшого размера НРБ. Об этом говорится в комментарии рейтингового агентства S&P Global Ratings.

НРБ — небольшая финансовая организация, активы и собственные средства которой составляют около 2% и 8% от соответствующих показателей ГТЛК. По мнению аналитиков, прогнозируемые запасы капитала ГТЛК, определяемые коэффициентом капитала, скорректированного с учетом рисков, будут поддерживаться на уровне 5,3—5,7% в 2019—2020 годах, что соответствует предыдущим ожиданиям агентства. Эксперты полагают, что вливания со стороны государства будут оставаться основным источником нового капитала для ГТЛК, поскольку способность компании генерировать капитал из внутренних источников по-прежнему невысока.



ГТЛК — государственная компания, характеризующаяся высокой вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны правительства. Эта оценка отражает важную роль компании для российского правительства, обусловленную тем, что вовлеченность ГТЛК в проекты по модернизации и развитию транспортного сектора России возросла в последние два года. S&P также принимает во внимание очень прочные связи компании с российским правительством, определяющиеся тем, что оно является стопроцентным собственником ГТЛК, а также контролирует ее бизнес и стратегию. В связи с этим долгосрочный кредитный рейтинг ГТЛК на три ступени превышает оценку ее характеристик собственной кредитоспособности, уточняется в релизе.

Напомним, ГТЛК — крупнейшая компания на российском рынке лизинга по размеру портфеля (более 1 трлн рублей на 1 октября 2019 года, согласно данным «Эксперт РА» ).