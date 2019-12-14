Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

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Банк «Восточный» понизил ставки по вкладам в долларах. Доходность всех депозитов составляет 0,01% годовых. Ранее депозит «Восточный» (от 500 долларов на 31, 91, 181, 367 дней) открывался под 0,1—0,55% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. Вклад «Сберкнижка» (от 500 долларов) оформлялся под 0,1—0,2%, а «Практичный» (от 1,5 тыс. долларов) — под 0,05—0,15% годовых.

Транскапиталбанк понизил ставки по вкладам в рублях. Так, например, доходность депозита «ТКБ. Пополняемый» (на 181, 540 и 900 дней) составит 6,15—6,25% (прежде — 6,45—6,55%), а «ТКБ. Управляемый» (на 540 дней) — 5,95% годовых (вместо 6,25%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются в конце срока.

Фора-Банк понизил ставки по вкладу «Валютный капитал» в долларах. Доходность депозита составит 0,1—1,6% годовых (до этого — 0,1—2,2%). Минимальная сумма — 300 долларов. Сроки — 31, 92, 182 дня, один год, 540 дней и два года. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк «Уралсиб» изменил ставки по вкладам. Так, например, депозит «Рост» открывается под 3,4—4,3% (ранее — под 3,3—4,4%), «Доход» — под 4,3—5,4% (прежде — под 4,5—5,6%), а «Комфорт» — под 3,2—4,1% годовых (вместо 3,3—4,2%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей. Срок — от 91 до 1 095 и 1 100 дней). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Банк «Русский Стандарт» запустил акцию для вкладчиков «Процент плюс», в соответствии с условиями которой клиенты банка будут получать дополнительный процент по депозиту в зависимости от величины оборота по карте. Основное условие участия в акции «Процент Плюс» — совокупный ежедневный остаток на вкладе от 30 тыс. до 1 млн рублей. Дополнительный процент на сумму свыше 1 млн рублей не начисляется.



СДМ-Банк ввел вклад «Рождественская звезда». Депозит оформляется на 61 день. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Доходность вклада составит 5,7—5,9% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Предложение действует до 31 января 2020 года.

Банк «Восточный» понизил ставки по депозитам в рублях. Так, например, вклад «Восточный» (от 30 тыс. рублей на 31, 91, 181, 367, 732, 1 097 дней) открывается под 4,45—6,3% годовых (до этого — под 5,45—7%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по вкладам в рублях. Депозит «Ренессанс Доходный» (на 91, 181, 271, 367, 400 и 550 дней) открывается под 5,2—6,5% годовых (ранее — под 5,5—6,8%). «Ренессанс Пополняемый» (на 181 и 367 дней) оформляется под 5,6—5,8% годовых (прежде — под 5,9—6%). «Ренессанс Инвестиционный» (от 100 тыс. рублей на 181 день) привлекается под 6,5% годовых (вместо 6,75%).

Генбанк ввел сезонный вклад «Зимняя сказка». Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Сроки — 45 и 91 день. Доходность вложения составляет 4,75—5,4% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действительно до 29 февраля 2020-го.

Московский Областной Банк понизил ставки по вкладам. Так, например, «Новый Пенсионный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов) в рублях открывается под 5,75—6,25% (ранее — под 6,25—6,75%), в долларах — под 1,25—1,45% (прежде — под 1,5—1,7%), а «Стабильный» (от 10 тыс. рублей, 100 долларов) — под 4,35—4,75% в рублях (вместо 4,85—5,25%) и под 0,5—0,85% годовых в долларах (до этого — под 0,75—1,1%).

Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по рублевым депозитам. Доходность вклада «Русский Стандарт — 20 лет!» (на 210 дней) составит 6,35% (вместо 6,5%), депозита «Максимальный доход» (на 91, 181, 360, 730 дней) — 5,5—6% (ранее — 5,75—6,5%), а вклада «Максимальный доход +» (на 330 дней) — 6,3—6,5% годовых (прежде — 6,5—6,75%).

Фора-Банк понизил ставки по трем вкладам в рублях. Так, например, «Удачный выбор» (от 50 тыс. рублей на один год) оформляется под 5% годовых (до этого — под 5,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно. Доходность депозита «Сберегательный» (от 5 тыс. рублей на 31, 92, 182, 274 дня, один год, 540 дней и два года) составляет 0,5—5,8% годовых (ранее — 0,5—6%). Проценты выплачиваются в конце срока.

СМП Банк понизил ставки по вкладам. Все депозиты открываются на 1 096 дней. Проценты по ним начисляются по периодам. Так, по вкладу «Все просто» за полный срок размещения средств средние годовые процентные ставки по депозиту в рублях составляют 3,35—3,75%, в долларах — 0,5—0,63% (вместо 3,85—4,25% в рублях и 0,63—0,75% в долларах). Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.