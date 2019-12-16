Банк России 16 декабря аннулировал у управляющей компании «КапиталЪ» лицензию на управление инвестиционными и паевыми фондами, а также негосударственными пенсионными фондами. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Причина отзыва — заявление УК об отказе от лицензии, поясняется в сообщении.

В июле управляющая компания «КапиталЪ» проинформировала клиентов о предстоящем прекращении договоров.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в июне сообщило о том, что пересмотрело рейтинг надежности и качества услуг УК по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «А+» со «стабильным» прогнозом.

УК «Капиталъ», связанная с Леонидом Федуном и Вагитом Алекперовым, работала на рынке доверительного управления с 1999 года. Входит в группу «Капиталъ Управление активами». Группа «Капиталъ Управление активами» ориентирована на работу с привлеченными средствами клиентов и организована на базе трех управляющих компаний: ООО «Управляющая компания «Капиталъ», АО «Капиталъ Управление активами» и ООО «УК Капиталъ ПИФ».