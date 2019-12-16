Платежная система Contact запустила сервис выплат денежных переводов на карты на своем сайте. Теперь необязательно идти в отделение для получения денег, а можно зачислить перевод на свою банковскую карту онлайн, сообщает пресс-служба компании.



«Услуга доступна для граждан РФ. Для ее подключения достаточно пройти идентификацию в личном кабинете на сайте Contact. Для получения перевода нужно вбить номер перевода и указать данные своей карты одной из платежных систем Visa, Mastercard или «Мир», — говорится в релизе.

Сумма в рублях зачислится на карту мгновенно.

