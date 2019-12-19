Средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам дошла по итогам ноября до исторического минимума — 9,2%. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Аналитики ЦБ отмечают, что рост ипотечного кредитования с поправкой на сезонность, динамику основного долга по кредитам, служащим обеспечением ипотечных ценных бумаг, и очередное списание части ипотечного портфеля для последующего выпуска ИЦБ вернулся в ноябре (после технического ускорения в октябре, которое могло быть вызвано неполным учетом алгоритмами сезонного сглаживания списания части портфеля на ипотечного агента) к сентябрьским темпам на уровне чуть ниже 1,2% месяц к месяцу. «Похожая динамика уже наблюдалась год назад — в октябре 2018-го, когда также произошло значительное списание портфеля: сезонно сглаженные темпы роста вернулись на более привычный уровень уже в следующем месяце — ноябре 2018-го», — обращают внимание авторы доклада.

По их мнению, спрос на ипотечное кредитование должно поддерживать снижение ставок по ипотеке.

«По итогам ноября средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам опустилась до исторического минимума — 9,2% (в сентябре — 9,68%). При этом как динамика ключевой ставки, так и динамика доходности десятилетних государственных облигаций указывают на потенциал дальнейшего снижения ипотечных ставок», — отмечают авторы «Трендов».

В бюллетене «О чем говорят тренды» подчеркивается, что содержащиеся в нем выводы могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

В конце ноября Центробанк сообщал, что средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре опустилась до минимального значения за последние два года — 9,4% годовых. «Мы думаем, что в декабре ипотечная ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ипотечных ставок до 7—8%», — говорила ранее в текущем месяце глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



В «ДОМ.РФ» полагают, что ставки по ипотечным кредитам продолжат снижаться в 2020 году, а по итогам I квартала дойдут до минимальных значений за всю историю наблюдений. По данным мониторинга «ДОМ.РФ» и FRG, в ноябре средневзвешенная ставка 15 крупнейших ипотечных банков снизилась до 8,96% на новостройки и 9,09% на вторичное жилье. Этот уровень ставок отразится в фактических ставках выдачи в начале 2020 года.