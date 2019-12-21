Кредитные средства для покупки новогодних подарков планируют использовать 22% россиян. Такие данные приводятся в опросе Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

«Многие россияне будут использовать заемные средства, чтобы покрыть расходы на празднование Нового года. В меньшей степени это касается покупки продуктов на новогодний стол, а в большей — путешествий и подарков семье и друзьям. Каждый пятый планирует привлечь кредитные средства, чтобы купить подарки, — так ответили 22% опрошенных. Чаще всего так отвечали россияне в возрасте 35—46 лет», — отмечается в исследовании.

При этом большинство россиян все же планирует использовать для покупки подарков текущий заработок — 71%.

79% опрошенных потратят на празднование Нового года столько же или больше, чем в прошлом году. Значительно увеличат траты 7%, сэкономить хотят 14% россиян.

Две трети россиян готовы потратить на подарки до 10 тыс. рублей, 26% рассчитывают уложиться в сумму до 5 тыс. 22% готовы потратить до 20 тыс. рублей, а 12% — свыше 20 тыс. 78% опрошенных заявили, что их доход не превышает 60 тыс. рублей. Больше этой суммы в месяц зарабатывают 22%.

Опрос проходил в декабре этого года. В нем приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 25 лет.