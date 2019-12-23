Финансовый управляющий имуществом председателя совета директоров ООО «Микрофинансовая организация «Домашние деньги» Евгения Бернштама, арестованного 5 июля, подал заявление об истребовании имущества у должника, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.



Заявление управляющего Анны Пановой будет рассмотрено 11 февраля 2020 года.

Ранее Арбитражный суд Московского округа подтвердил задолженность Бернштама перед банком «Интеркоммерц» в размере 2,8 млрд рублей.

Банк «Интеркоммерц» также является заявителем по делу о банкротстве «Домашних денег». Временный управляющий «Домашних денег» в августе отказался от заявления об аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации.

Управляющий Михаил Чернышев обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 10 июня, когда ему было отказано в требовании об аресте. Однако после подачи жалобы в апелляционную инстанцию поступило ходатайство об отказе от нее.

Ранее управляющий сказал, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов ООО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.