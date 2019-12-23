Почта Банк внедрил сервис удаленной биометрической идентификации для устройств, работающих на операционной системе iOS, сообщили в понедельник в кредитной организации и в «Ростелекоме».

«Ростелеком» представил мобильное приложение «Биометрия» для устройств, работающих на iOS. Приложение предназначено для удаленной идентификации клиентов с помощью Единой биометрической системы. Ранее аналогичное приложение было запущено для владельцев смартфонов на базе ОС Android, оно также было внедрено Почта Банком, следует из сообщения последнего. «Почта Банк стал первой финансовой организацией, которая внедрила удаленную идентификацию через мобильное приложение «Ростелекома», — говорится в релизах.

«Биометрия» — первое защищенное отечественное мобильное приложение со встроенным алгоритмом шифрования, которое опубликовано в официальных магазинах приложений App Store и Google Play. Приложение позволяет тем, кто ранее сдал биометрические данные в ЕБС, стать клиентом любого банка, не выходя из дома. Чтобы открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать банковский перевод, нужно авторизоваться на портале госуслуг и подтвердить свои данные в ЕБС, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность.

С помощью мобильного приложения «Биометрия» пользователь может записать короткое видео (глядя в камеру, назвать определенную последовательность цифр) и отправить запись по защищенному каналу связи для сравнения с шаблоном, который хранится в Единой биометрической системе. Если система опознала человека с вероятностью выше 99,99%, приложение сообщит об успешной проверке, и пользователь получит доступ к финансовым услугам.



Приложение позволяет в онлайн-режиме проверить статус биометрии, а также найти ближайшее отделение для регистрации, если пользователь еще не создал цифровой образ. В «Биометрии» также реализован демонстрационный режим, который показывает весь процесс биометрической идентификации, но без открытия счета в банке.