Введение прогрессивного налога на доходы физических лиц отразится в первую очередь на среднем классе, а не на богатых людях. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает РАПСИ.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил о возможности введения прогрессивного НДФЛ, что подразумевает увеличение налоговой ставки при увеличении дохода.

«Я выступаю не против того, что с богатых будут брать больше денег, а что, не умея взять деньги с богатых, российское государство возьмет дополнительные доходы со среднего класса. У нас реальная шкала налогообложения не плоская, а регрессивная. Мне кажется, аморально сейчас повышать ставку налога, в то время как самые богатые не платят даже 13% (анализ показывает, что они недоплачивают примерно 500 миллиардов рублей). Удар-то придется по среднему классу с доходами 50—100 тысяч рублей, по людям, которые только-только смогли купить квартиру в ипотеку. Этого нельзя допускать, поэтому я выступаю против повышения ставки и против прогрессивной шкалы налогообложения», — сказал Фадеев на встрече с журналистами.



​Песков: решений по облегчению налогового бремени малоимущих нет Варианты обсуждаются, подчеркнул представитель Кремля.

Глава СПЧ также напомнил, что НДФЛ относится к региональным налогам и идет в бюджет субъектов РФ. «Если будет отменен налог для малоимущих, то доход регионов снизится, значит, надо искать компенсацию для регионов — надо какой-то другой налог оставлять там, потому что у нас недопустимое соотношение федеральных и региональных налогов», — заключил Фадеев.