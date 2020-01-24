Пенсионный фонд России (ПФР) уже подготовил те изменения в законы, которые были предложены в послании президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава ПФР Максим Топилин.

По его словам, обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует 60 млрд рублей.

«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла — это дополнительно почти 60 миллиардов рублей. Это те 75 и 50 тысяч рублей, которые были озвучены президентом», — сказал он.