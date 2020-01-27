За год с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го сумма взысканных судами со страховщиков штрафов и неустоек по закону о защите прав потребителей составила 8,26 млрд рублей, а сами взысканные судами страховые выплаты — 8,78 млрд; прочие накладные судебные расходы (оплата экспертиз и т. п.) составили еще 3,54 млрд рублей. Такие данные представил Российский союз автостраховщиков.

«Таким образом, совокупный размер судебных расходов, понесенных страховщиками, составил 11,8 млрд рублей и на 34,4% превысил сумму оплаченного основного требования», — указано в сообщении.

«По итогам судебных разбирательств большая часть денег, присуждаемых судами потребителям, на самом деле оседает в карманах недобросовестных «автоюристов», — комментирует президент РСА Игорь Юргенс. Он напомнил, что с 1 июня 2019 года начал работать финансовый омбудсмен, что способствовало существенному снижению количества судебных исков в автостраховании.

«Однако судебные «накрутки» все еще сохраняются и продолжают давить на финансовую ситуацию на рынке ОСАГО. При этом возросшая вместе с началом реформы по индивидуализации тарифов конкуренция между страховщиками привела к снижению средней цены обязательной «автогражданки» на 5%. Средняя выплата же, напротив, выросла. Мы надеемся, что поправки к закону об ОСАГО, которые позволят провести полноценную реформу и сделать тарифы более справедливыми, будут приняты достаточно быстро, чтобы позитивные для автовладельцев тренды сохранились и усилились, а не сошли постепенно на нет», — отметил Юргенс.

В РСА составили рейтинг регионов с информацией о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных выплат к несудебным, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, уровне выплат в конкретном субъекте РФ. По каждому из этих показателей регион занимает свое место, а исходя из суммы мест территория занимает определенную строчку в итоговом рейтинге РСА.

На первых 20 местах — субъекты РФ с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. По данным РСА, в этот список вошли Северная Осетия, Приморский край, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Волгоградская область, Чеченская Республика, Липецкая область, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Нижегородская, Владимирская, Новосибирская, Ростовская, Архангельская области, Камчатский, Хабаровский края, Дагестан, Краснодарский край, Башкирия, Марий Эл.

В середине рейтинга — «желтая зона» (с 21-го по 40-е место). Ситуация в этих регионах расценивается как пограничная, то есть в любой момент регион может перейти в критическую «красную зону», поясняют в РСА. В рейтинге эта группа включает Ставропольский край, Челябинскую, Ульяновскую, Ивановскую, Ярославскую, Воронежскую, Астраханскую области, Хакасию, Севастополь, Калмыкию, Республику Крым, Мордовию, Пензенскую, Белгородскую области, Санкт-Петербург, Мурманскую, Тюменскую, Ленинградскую, Тверскую области, Туву.

В «зеленой зоне», где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, а убыточность приемлема или отсутствует, расположились Кемеровская, Иркутская, Калужская области, Татарстан, Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Курская, Смоленская, Саратовская области, Еврейская автономная область, Томская, Оренбургская области, Красноярский край, Самарская, Московская, Тамбовская, Брянская, Свердловская области, Москва, Пермский край, Омская область, Республика Коми, Рязанская область, Бурятия, Курганская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кировская область, Алтайский край, Костромская, Сахалинская, Вологодская области, Удмуртия, Тульская, Калининградская области, Карелия, Чувашия, Псковская, Магаданская области, Забайкальский край, Орловская область, Ненецкий, Чукотский автономные округа, Якутия, Байконур, Новгородская область, Республика Алтай.

«Рейтинг регионов по состоянию на 30 сентября 2019 года претерпел ряд изменений по сравнению с рейтингом, составленным на 30 июня 2019 года. Из «желтой зоны» в «красную», ухудшив свои показатели, переместились Архангельская область и Республика Башкортостан. Из «зеленой зоны» в «желтую» переместилась Тверская область. Улучшились показатели Ярославской области и Калмыкии (они переместились из «красной зоны» в «желтую»), а также Красноярского края (он из «желтой зоны» перешел в «зеленую»)», — указывают в РСА.



«Похожие на рейтинг РСА результаты зафиксированы и в новом мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО, подготовленном Банком России», — указывает Юргенс. По его словам, имеющиеся различия в рейтингах РСА и ЦБ объясняются разницей в методологии: если Банк России учитывает такие показатели, как частота страховых случаев, средняя страховая выплата и скользящий коэффициент выплат, то в рейтинге РСА большую роль играет ситуация с судами в регионах и, в частности, отношение нестраховых судебных выплат к страховым.