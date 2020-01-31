Несколько клиентов Совкомбанка смогли заработать на новогодней акции «Халва исполняет желания» сотни тысяч рублей. Банк считает, что бонусы были получены мошенническим путем, и планирует подать заявление в правоохранительные органы.

Клиентка Совкомбанка (в «Народном рейтинге» Банки.ру пишет под ником npanchenko) 21 января внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее появилась задолженность в размере 30 тыс. рублей. Долг оформлен как «неразрешенный овердрафт» в счет списания необоснованно начисленных бонусов. На задолженность тут же начали начисляться проценты.

Npanchenko участвовала в новогодней акции «Халва исполняет желания», которую Совкомбанк проводил с 16 декабря по 8 января. Для участия в ней нужно было зарегистрироваться и совершать покупки на сумму от 2 тыс. рублей в магазинах — партнерах акции. За каждую такую покупку клиент мог получить один из подарков из «Мешка Деда Мороза». Подарком мог быть дополнительный срок рассрочки или промокод на кешбэк в размере до 20% в различных категориях. Всего, согласно условиям акции, клиент мог получить максимум пять подарков. Участники акции, которые совершили все пять покупок на общую сумму не менее 10 тыс. рублей в магазинах-партнерах, участвовали в финальном розыгрыше главного приза — 20 iPhone 11 Pro.

На сайте Банки.ру появилось больше десяти жалоб на списание бонусов. Некоторым клиентам банк не только отменил начисление баллов на десятки и даже сотни тысяч рублей, но и выставил неразрешенный овердрафт, то есть кредит, на который каждый день начисляются проценты.



«Банк намерен подать заявление в правоохранительные органы»

Банк в свою очередь считает, что столкнулся с недобросовестными действиями клиентов. «Данные лица в нарушение правил проведения акции использовали более пяти промокодов для получения от банка денежного вознаграждения. Для этого использовались многочисленные адреса электронной почты, массово создававшиеся одним и тем же человеком для получения дополнительных промокодов, а также программы подбора телефонных номеров», — заявили Банки.ру в пресс-службе организации. В Совкомбанке пришли к выводу, что промокоды по акции на подставные адреса электронной почты получали злоумышленники. «Данные действия ряда клиентов предварительно расцениваются банком как мошеннические и содержащие в себе признаки преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ. После проведения внутреннего расследования банк намерен подать заявление в правоохранительные органы», — заключили в кредитной организации.

«Если промокоды вводятся в приложении, значит, все нормально»

Некоторые из пользователей, которые вышли на связь с Банки.ру, считают, что правила акции не нарушали. В правилах написано: «Максимальное количество подарков за весь период общего срока проведения акции составляет пять подарков/ссылок». Одни сочли, что это положение не накладывает ограничение на использование промокодов, полученных от друзей и знакомых в количестве больше пяти штук. Другие утверждают, что звонили на горячую линию и советовались на этот счет с сотрудниками банка. «Я спросил: «У меня точно не будет потом проблем?» Мне ответили: «Нет, если промокоды вводятся в приложении, значит, все нормально», — пишет Aventador_27.

«Я согласен, что пожадничал очень»



«Я согласен, что пожадничал очень. Не знаю, что на меня нашло, — я обычно так не делаю, в принципе и так с финансами проблем особых нет», — рассказал Банки.ру клиент Совкомбанка по имени Александр. Ему удалось активировал около 160 промокодов и получить 425 тыс. бонусов, около 190 тыс.бонусов он успел перевести в рубли и потратить. К моменту блокировки карты на текущем счете был ноль, а на бонусном — больше 200 тыс. В итоге был выставлен овердрафт на 425 тыс. рублей и одновременно списаны все оставшиеся бонусы. Александр понял, что дело плохо, и вернул все средства, которые успел потратить (190 тыс. рублей), на счет. Но долг не закрылся, и каждый день на него продолжают начисляться проценты — 0,1% в день (или 36% годовых).

Александр рассказал, что часть промокодов покупал в Сети по 100—150 рублей. Действительно, на форуме Miped до сих пор сохранились объявления о продаже промокодов на кешбэк в Совкомбанке. Еще часть кодов Александр получил от человека, с которым познакомился на одном из форумов. Тот якобы предложил ему «поставлять» промокоды с условием, что после успешной конвертации в рубли Александр поделится «добычей». Когда банк заблокировал счет и выставил долг, Александр попросил своего знакомого подождать с вознаграждением до тех пор, пока ситуация не разрешится. На что знакомый из Сети, по словам собеседника Банки.ру, пригрозил написать жалобу и рассказать обо всем банку.

Александр утверждает, что готов вернуть потраченные бонусы, но пока ситуация не разрешилась и овердрафт по карте сохраняется. «В онлайн-чате приложения говорят, что погасить задолженность невозможно, пока карта заблокирована, но заблокирована она по инициативе банка, и ее не разблокируют. Вопрос тогда — как мне погасить задолженность?» — рассуждает он.

Позиции юристов разошлись

Банки.ру опросил юристов касательно правомерности действий банка и его клиентов в этой ситуации. Мнения разошлись.

Нарушили ли клиенты правила акции?

Банк считает получение денежных средств по промокодам сверх установленного в правилах лимита на их использование (не более пяти для одного клиента) прямым нарушением правил участия в данной акции, следовательно, у клиентов, использовавших данные ошибочно зачисленные денежные средства (совершавших покупки или снимавших наличные), возникает несанкционированная задолженность.

Противоположной позиции придерживается заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов. «Нет указания на то, что каждый пользователь может использовать только пять промокодов, а есть указание, что он максимум может получить пять промокодов. Я бы здесь защищался таким образом», — отмечает он.

Юрист компании «Глазунов и Семенов» Вадим Паутов согласен, что в условиях акции предельное количество промокодов, которые может использовать клиент, не было установлено. «Однако в данном случае банк может указать на злоупотребление правом со стороны клиентов, то есть реализацию своих прав исключительно с целью причинить вред другому лицу, недобросовестное осуществление гражданских прав», — подчеркивает юрист.

«Выполнил ли условия акции сам банк? Допустил ситуацию использования промокодов без ограничений, дал возможность клиентам стать активными и вызвал недоверие и неуверенность в законности таких действий», — комментирует партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Вероника Сальникова. Она выразила уверенность, что клиентам удастся оспорить действия банка, если они внимательно читали правила акции и следовали инструкциям.

Имел ли право банк оформлять неразрешенный овердрафт и начислять на него проценты?

Совкомбанк считает, что имеет право при образовании несанкционированной задолженности начислять проценты с даты отражения до даты погашения по ставке, установленной тарифами банка. «В разрезе продукта «Халва» с заемщиком подписывается договор потребительского кредита, в рамках которого предоставляется лимит кредитования в виде овердрафта на расчетную карту. В данном договоре заемщик разрешил банку в случаях обнаружения им ошибочно зачисленных на банковский счет сумм списывать указанные суммы с его банковского счета в безакцептном порядке, следовательно, у банка имелись основания для возврата ошибочно зачисленных сумм», — отмечают в пресс-службе кредитной организации.

Вадим Паутов отмечает, что неразрешенный овердрафт предполагает наличие на стороне клиента банка неосновательного обогащения, «что по общему правилу является основанием для начисления процентов за пользование чужими денежными средствами, если иные последствия неосновательного обогащения не установлены правилами банка».

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин согласен, что эта ситуация может рассматриваться как неосновательное обогащение клиента и на его задолженность могут быть начислены проценты согласно статье 395 Гражданского кодекса РФ («Ответственность за неисполнение денежного обязательства»). «Судебная практика сложилась таким образом, что, несмотря на то, что неразрешенный овердрафт происходит обычно не по вине клиента, а скорее от незнания, платить за ошибку приходится именно держателю карты и суд становится на сторону банка», — рассказывает он.

У Тимура Баязитова противоположный взгляд на этот вопрос. По его мнению, даже если банк доказал бы, что, действительно, больше пяти промокодов нельзя использовать, оформлять неразрешенный овердрафт он не имел права. «Есть целая процедура в Гражданском кодексе. Пишется претензия, что вы незаконно обогатились за счет банка, просим вернуть данные денежные средства. Более того, никакие проценты здесь банк начислять не может. Есть проценты, установленные в силу закона. Это статья 395 Гражданского кодекса. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России», — объясняет юрист.

Кто понесет ответственность?

Перспективы судебного разбирательства юристы оценить затрудняются. «Многое будет зависеть от построения своей позиции клиентом банка и от самого банка. Но с учетом того, что клиент банка — экономически слабая сторона спора, преимущество в спорной ситуации толкования условий акций, договора должно быть на его стороне», — отмечает Вадим Паутов.

Тимур Баязитов считает, что действия самого банка в рамках Гражданского кодекса могут рассматриваться как неосновательное обогащение за счет клиента. «Потому что нет никаких оснований начислять клиентам овердрафт. Это не предусмотрено, я думаю, ни соглашением, ни иными документами», — говорит он. Более того, по мнению юриста, сотрудники банка сами могут оказаться в пограничной ситуации. «В данном случае ситуация очень пограничная, и в действиях должностных лиц, принимавших такие решения в отношении своих клиентов, может усматриваться статья 165 Уголовного кодекса — «Причинение имущественного ущерба», — считает Баязитов.



Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru