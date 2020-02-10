Рубль в январе 2020 года усилил позиции к корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные соответствующей сводки Банка России .

Рубль укрепился к доллару за первый месяц 2020 года по номинальному курсу на 1,9% по сравнению с декабрем 2019 года, а к евро — на 1,7%. Средний номинальный курс доллара в январе равнялся 61,78 рубля (против 62,94 рубля в декабре), средний номинальный курс евро — 68,72 рубля (против 69,9 рубля).

По реальному курсу рубль укрепился в январе на 2,4% к доллару и на 2% к евро по сравнению с декабрем-2019. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в январе на 1,6%, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 1,7%.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ остаются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия. Пятерка крупнейших партнеров не изменилась по сравнению с 2019 годом, при этом на шестой строчке уже находится Турция вместо Соединенных Штатов, которые Италия в 2019-м вытеснила из топ-пятерки (сейчас США на седьмом месте). В 2019 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России.

В материалах ЦБ в том числе приводится динамика курса рубля в годовом выражении. Так, по сравнению с январем 2019 года российская валюта продемонстрировала в январе 2020-го укрепление к доллару на 9% по номинальному курсу и на 9,3% по реальному, а к евро рубль укрепился на 11,9% и 12,2% соответственно. К корзине валют зафиксировано усиление позиций российской денежной единицы на 10,8% по номинальным курсам и на 9,6% (согласно предварительной оценке) по реальным.



Отметим, что в феврале 2020 года на фоне новостей о распространении коронавируса в Китае и его проникновении в другие страны инвесторы демонстрируют ослабление интереса к активам стран с формирующимися рынками. Ослабление рубля прослеживается, в частности, по официальным курсам ЦБ, отражающим биржевую динамику. Так, на вторник, 11 февраля, установлен официальный курс доллара на уровне 63,77 рубля (против 63,04 на 31 января) и официальный курс евро на уровне 69,82 рубля (против 69,42 на 31 января). В моменте (на 4 февраля 2020 года) курсы достигали 63,91 рубля за доллар и 70,79 рубля за евро.