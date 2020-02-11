• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады февраля составила около 5,49% годовых против примерно 5,76% за третью декаду января этого года. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта 2019 года стал очевиден перелом тренда — ставка глобально снижалась. В первой декаде января-2020 показатель впервые опустился ниже уровня 6%.



• Владельцы банковских счетов в странах, не входящих в ЕАЭС или с которыми у России не налажен обмен налоговой информацией, могут в 2020 году лишиться от 75% до 100% всех поступлений. Это могут быть дивиденды от акций или доходы от сдачи в аренду недвижимости в Турции, США, Великобритании, Черногории или Таиланде. О движениях по своим зарубежным счетам резиденты РФ должны сообщить в налоговый орган самостоятельно до 1 июля.

• В Интернет попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке. Данные содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом. Поисковик проиндексировал базу 31 января, рассказал основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян, обнаруживший эти данные 1 февраля. В этот же день DeviceLock уведомила брокера о происшествии.

• В России большинство опрошенных граждан (87%) отметили, что зарплату с начала года им еще не повышали. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Получили прибавку к заработку 8% респондентов, а 5% надеются скоро ее получить. Недовольство своей зарплатой выразил 81% опрошенных.