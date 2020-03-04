• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады февраля 2020 года составила около 5,22% годовых против примерно 5,45% за вторую декаду месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России. Текущий уровень ставки — наименьший за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года), свидетельствуют данные регулятора.



• Интернет-сервисы запускают новые способы авторизации пользователей, которые в перспективе смогут заменить стандартные пароли. Ненадежность классической системы логин — пароль для авторизации пользователей стали отмечать многие компании, они начинают запускать на своих сервисах альтернативные способы идентификации. Так, пользователи почты Mail.ru и других сервисов портала с 4 марта смогут войти на веб-страницу по QR-коду, рассказали в компании. Для этого необходимо отсканировать QR-код, появившийся в браузере, и подтвердить операцию в мобильном приложении.

• ЦБ и Минфин рассматривают возможность изменения базовой схемы выплат в рамках разрабатываемой концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом рассказал на круглом столе «Корпоративные пенсии — новый этап развития» советник первого зампреда ЦБ Сергея Швецова Степан Кузнецов. Предполагается сохранить принцип наследуемости лишь на первоначальном этапе выплат, а не на весь срок, как предполагается сейчас. По мнению экспертов, установление пожизненной схемы выплат с возможностью наследования средств, скорее всего, обернется увеличением срока дожития, что, в свою очередь, приведет к уменьшению ежемесячной выплаты клиенту.

• Влияние мер поддержки населения на снижение уровня бедности в России может быть переоценено, так как не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Счетная палата также обращает внимание на то, что «в ожидаемых итогах не приводится оценок возможных последствий для развития российской экономики, связанных с коронавирусной инфекцией, отмечается лишь как фактор риска». Кроме того, в ожидаемых итогах не учтена отрицательная динамика на нефтяном рынке последних дней января, что снижает степень реалистичности прогноза в отношении как внутригодовой динамики цены на нефть, так и оценки показателя за год в целом.