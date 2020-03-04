Банки — участники системы страхования вкладов перечислили страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов по расчетам за IV квартал 2019 года в объеме 51,85 млрд рублей. Такие данные приводит Агентство по страхованию вкладов.

Как уточняется, взносы перечислены 366 банками — участниками ССВ. За предыдущий квартал 375 банков перечислили, по уточненным данным, 50,98 млрд рублей.

По базовой ставке (0,15% расчетной базы) от всех банков за IV квартал поступило 50,11 млрд рублей (против уточненных 49,22 млрд за III квартал 2019 года). Прирост объема взносов на 1,7% связан с увеличением на 1,5% расчетной базы по вкладам физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) и на 5,6% — по вкладам малых предприятий, поясняют в АСВ.

По повышенной дополнительной ставке (0,75%) в фонд страхования вкладов поступило за IV квартал 1,74 млрд рублей от 22 банков. Для сопоставления АСВ приводит данные за предыдущий квартал о взносах по повышенной дополнительной ставке на 1,76 млрд рублей от 21 банка, хотя непосредственно по итогам III квартала прошлого года агентство сообщало, что соответствующая сумма поступила от 22 банков.

Взносы по дополнительной ставке (0,075%) весь год не устанавливались, следует из материалов АСВ.

Вклады малых предприятий на конец расчетного периода (31 декабря 2019 года) составляли 3,463 трлн рублей, или 9,98% всех застрахованных вкладов (34,7 трлн). В счет взносов за малые предприятия банками уплачено 4,7 млрд рублей по базовой ставке и 0,1 млрд по повышенной дополнительной ставке.



Напомним, ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов служит базовый уровень доходности вкладов. Он рассчитывается ежемесячно, отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на определенные отчетные даты. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки. Периодически обсуждаются варианты ужесточения подхода к высоким ставкам по вкладам.