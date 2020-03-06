Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 7,93 рубля на одну акцию. О решении, принятом 5 марта, сообщается в пятницу, 6 марта, на сайте площадки.

Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 18,1 млрд рублей, что составляет 89% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2019 год.

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2019 год составила 20,2 млрд рублей.

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2019 год составила 20,2 млрд рублей Комиссионные доходы увеличились в прошлом году на 10,7% — до рекордного уровня 26,2 млрд рублей.



Набсовет также рекомендовал акционерам установить 15 мая 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Годовое общее собрание акционеров Мосбиржи состоится 28 апреля.

Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2019 года, Московская биржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток с учетом необходимых капитальных вложений в поддержание бизнеса и инвестиций в дальнейшее развитие, а также регуляторных требований к бирже и ее дочерним компаниям: Национальному расчетному депозитарию и Национальному клиринговому центру. Нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО (повышена с 55%).

По словам председателя наблюдательного совета Московской биржи Олега Вьюгина, утвержденный по итогам 2019 года показатель дивидендов в 89% от чистой прибыли — один из самых значительных среди российских эмитентов.

Акционерами Московской биржи выступают более 63 тыс. физических и около 1 тыс. юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 63% и является одной из самых высоких для российских публичных компаний.