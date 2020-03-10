Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар прибавил 4,19 рубля, а евро — 5,08 рубля по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,17 рубля (плюс почти 3,6 рубля), курс евро — 81,94 рубля (плюс 4,42 рубля).

Рубль рискует продолжить масштабный обвал в течение вторника, полагает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его прогнозу, многие банки столкнутся с лавиной заявок на покупку валюты за рубли после мощнейших движений конца прошлой недели и обвала в понедельник.

С другой стороны, рассуждает эксперт, Банк России вряд ли будет стоять в стороне, наблюдая многопроцентный обвал национальной валюты. «Уже вчера было объявлено о приостановке покупок валюты в рамках бюджетного правила. До открытия торгов на ММВБ стало известно о начале упреждающих шагов ЦБ по продаже валюты. Следующим действием, вероятно, станет изменение в планах монетарной политики от отказа до новых снижений ставок до внеплановых их повышений, как это было в конце 2014 года. Пока остается открытым вопрос о повышении процентных ставок, хотя к таким мерам уже пришлось прибегнуть Национальному банку Казахстана», — комментирует эксперт.

С большой вероятностью можно полагать, что нерезиденты начнут продавать ОФЗ и репатриировать капитал на родину, пока их деньги не обесценились из-за девальвации рубля, считает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.



«Поэтому, несмотря на сильный отскок западных индикаторов сегодня с утра, распродажи рубля могут продолжаться весь день, если, конечно же, Мосбиржа не остановит торги. Велика вероятность, что наши монетарные власти начнут серьезные валютные интервенции или даже что ЦБ экстренно повысит ставку. Это на какое-то время собьет ажиотажный спрос на доллары и евро. В целом же уход российской валюты в район 80 рублей за доллар уже на этой неделе не вызовет у нас удивления», — рассуждает эксперт. По его мнению, для вложения длинных денег нужно искать время для покупки российских евробондов, но брать эмитированные нефтегазовым сектором валютные обязательства не рекомендуется.