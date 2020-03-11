Рубль в феврале 2020 года ослабил позиции к корзине ключевых иностранных валют, свидетельствуют данные соответствующей сводки Банка России .

Рубль ослаб к доллару в феврале по номинальному курсу на 3,3% по сравнению с январем, а к евро — на 1,4%. Средний номинальный курс доллара в феврале равнялся 63,88 рубля (против 61,78 рубля в январе), средний номинальный курс евро — 69,69 рубля (против 68,72 рубля).

По сравнению с декабрем 2019 года рубль ослаб по номинальному курсу в феврале на 1,5% к доллару, а к евро — укрепился на 0,3%.

По реальному курсу рубль потерял в феврале по сравнению с январем текущего года 3,4% к доллару и 0,8% к евро; по сравнению с декабрем 2019-го ослабление к доллару составило 1,5%, а укрепление к евро — 1,6%. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам понизился в феврале на 1,7%, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 1,8%. По сравнению с декабрем 2019 года снижение составило 0,2% и 0,3% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2020 году на базе курсов валют 43 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ остаются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия. Пятерка крупнейших партнеров не изменилась по сравнению с 2019 годом, при этом на шестой строчке уже находится Турция вместо Соединенных Штатов, которые в 2019-м вытеснила из топ-пятерки Италия (сейчас США на седьмом месте). В 2019 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России.

В материалах ЦБ в том числе приводится динамика курса рубля в годовом выражении. По сравнению с январем — февралем 2019 года российская валюта продемонстрировала за двухмесячный период 2020-го укрепление к доллару на 6% по номинальному курсу и на 5,8% по реальному, а к евро рубль укрепился на 9,6% и 10,7% соответственно. К корзине валют зафиксировано усиление позиций российской денежной единицы на 8,6% по номинальным курсам и на 7,3% (согласно предварительной оценке) по реальным.

Инвесторы в феврале 2020 года демонстрировали ослабление интереса к активам стран с формирующимися рынками на фоне новостей о распространении коронавируса в Китае и других странах.



После того как на переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти (что означает фактический распад сделки ОПЕК+ — ее участники с 1 апреля не будут ограничены в наращивании добычи), цены на «черное золото» обрушились, спровоцировав глубокий спад на фондовых рынках и резкое ослабление рубля. Так, 9 марта падение нефтяных цен достигало 30%, после чего они корректировались. В первый рабочий день текущей недели в России (вторник, 10 марта) биржевой курс доллара вплотную приближался к 73 рублям, а курс евро доходил до 85 рублей.