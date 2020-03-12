Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1—2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. Такое мнение высказал в четверг журналистам генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«Практически неделю ипотечные кредиты, которые выдают банки, они, если смотреть вдлинную, выдают себе в убыток. Здесь вопрос в том, как себя поведет ЦБ. Куда будут решения по ключевой ставке — вверх или вниз. Если это произойдет, ставки могу вернуться еще на 1—2 пункта назад. Сегодня в среднем это 8,5-процентная базовая ставка по ипотечному кредиту», — сказал он.

При этом, по мнению Мутко, еще неделю-полторы банки будут работать в режиме уже установленных ипотечных ставок.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 процентного пункта — до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%.



Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи этого ресурса. Так, доллар подорожал до 75 рублей, евро — до 85 рублей впервые с 2016 года. 12 марта биржевые курсы доллара и евро превысили 74 и 84 рубля соответственно.



Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.