Розничным инвесторам лучше выбирать инструменты коллективных инвестиций, чтобы не потерять деньги в условиях высокой волатильности на фондовом рынке. Об этом заявил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Лучше пользоваться схемами коллективных инвестиций (ПИФы, доверительное управление). Если ты работаешь не с простыми инструментами, то у тебя не хватает знаний, ты, скорее всего, потеряешь... Поэтому либо ты пользуешься меньшим набором, но понятных тебе инструментов, либо доверяешь свои деньги профессионалам», — дал рекомендации представитель ЦБ.



Швецов отметил, что ему нравится пассивное инвестирование. «Не дергаться, сохранять трезвость ума и не реагировать на те факторы, которые проходящие», — резюмировал он.