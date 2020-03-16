Развитие банковского сектора в 2020 году может пойти по умеренно негативному или кризисному сценарию из-за разрыва сделки ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса, говорится в обзоре «Эксперт РА». Отрасль может столкнуться с падением прибыли не менее чем на 20%, а ключевая ставка повысится до 7—7,5%.

По прогнозам аналитиков рейтингового агентства, умеренно негативный сценарий реализуется при снижении среднегодовой цены на нефть марки Brent до 40—45 долларов за баррель. В таком случае ослабление курса национальной валюты приведет к ускорению инфляции и превышению таргета ЦБ в 4%. «В результате ключевая ставка может быть повышена на 1—1,5 процентного пункта до конца 2020 года, а темпы роста российской экономики замедлятся до околонулевых значений», — отмечается в обзоре.

Умеренно негативный сценарий аналитики «Эксперт РА» считают наиболее вероятным, но не исключают и кризисный вариант развития событий. Его может активировать отсутствие новых договоренностей по возобновлению сделки ОПЕК+, снижение среднегодовых цен на нефть Brent ниже 35 долларов за баррель, отказ от валютных интервенций ЦБ и значительное обесценение рубля. В таком случае ВВП по итогам года может упасть на 1,5%, темпы инфляции превысить 7%, а ключевая ставка — 9%.

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Аналитики полагают, что выбор «сценарного вектора» будет определен в ближайшие два месяца. «Мы не исключаем, что в течение этих двух месяцев цена нефть может просесть даже к значениям 20—25 долларов за баррель. И на этом фоне, мы считаем, что страны ОПЕК и Россия сядут за стол переговоров и примут какое-то решение, которое позволит стоимости нефти вернуться к нормальным значениям, хотя бы 45—50 долларов», — рассказал Банки.ру управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. Если этого не случится, то реализуется кризисный сценарий. Его вероятность Сараев оценивает в 25%.

Однако в обоих сценариях банковский сектор столкнется со снижением рентабельности, прежде всего из-за отрицательной переоценки ценных бумаг и роста отчислений на резервы, отмечают в «Эксперт РА». По прогнозу аналитиков, в текущей ситуации наибольшее замедление возможно в сегментах автокредитования и необеспеченной розницы на фоне роста цен на автомобили и ужесточения банками своих кредитных политик. Кроме того, банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитных портфелей как корпоративных, так и розничных заемщиков.

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Согласно прогнозу, прибыль до налогов по итогам 2020 года снизится на 20—25% — до 1,2—1,3 трлн рублей, а ROE составит около 10—11% против 14,6% за 2019 год. По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.

По мнению аналитика, в случае кризиса ЦБ может прибегнуть к прямой докапитализации государственных и крупных частных кредитных организаций, либо разрешит не переоценивать ценные бумаги на балансе банков, либо упростит для них доступ к ликвидности. «Если реализуется кризисный сценарий… в 2008 году выделялось порядка 700 миллиардов — 1 триллион рублей, можно констатировать, что сейчас потребуется точно не меньше», — отметил Сараев.

Тем не менее в рейтинговом агентстве полагают, что устойчивость банковского сектора на данный момент более высокая, чем в 2008 и 2014 годах. «На текущий момент благодаря внедрению буферов капитала в соответствии с «Базелем III» банковский сектор значительно лучше защищен, чем в предыдущие кризисы», — говорится в обзоре.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

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