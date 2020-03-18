• В среду, 18 марта, на фондовом рынке произошел обвал: индекс РТС снижался на 10%, индекс Мосбиржи терял почти 5%. Доллар и евро подскочили по отношению к рублю, а ЦБ повысил официальный курс доллара на 3,3 рубля, евро — на 2,6 рубля. Мировые цены на нефть при этом продолжают стремительно падать на фоне пандемии коронавируса и разногласий между ОПЕК+ и нефтедобывающими странами. Так, стоимость барреля нефти Brent ушла ниже 27 долларов впервые с 2003 года, а котировки на WTI опустились ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002-го.

• На ближайшем заседании совета директоров 20 марта Банк России примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне — 6% годовых, полагает большинство аналитиков, опрошенных Банки.ру. Однако все способно поменяться в последний момент, и ЦБ может пойти на повышение ставки ради защиты рубля. После снижения ключевой ставки в феврале регулятор не исключал продолжения цикла смягчения ДКП уже в марте. Однако ситуация на мировых рынках из-за распространения коронавируса, падение цен на нефть и ослабление рубля могут помешать этим планам. Вероятность снижения ставки на заседании в пятницу стремится к нулю. Основной вопрос сейчас: повысит ЦБ ставку для защиты рубля или займет выжидательную позицию?



• Крупнейшие российские банки по выдаче ипотеки наблюдают существенный приток заявок граждан на кредиты: на фоне роста доходности долговых инструментов и негативных ожиданий россияне хотят успеть взять ипотеку по старым ставкам. В ряде кредитных организаций фиксируют рост числа обращений граждан со второй половины февраля после последнего снижения ставок по ипотечным кредитам. Так, в Промсвязьбанке и Московском Кредитном Банке рост составил 28—30%, в Банке ДОМ.РФ — 6%.

• Банки начинают переводить сотрудников на удаленный режим работы из-за вспышки коронавируса. Но меры, направленные на защиту сотрудников, несут риски для безопасности информационных систем кредитных организаций, рассказали IT-специалисты. Еще одна проблема — рост нагрузки и нехватка серверных мощностей. К росту количества успешных атак на системы процессинга, SWIFT, сети банкоматов и платежные шлюзы может привести неправильное подключение компьютеров через VPN к внутренним банковским сервисам, при котором домашний компьютер сотрудника окажется за пределами периметровых средств защиты. Тем временем Банки.ру тоже перевел сотрудников на удаленную работу. Дистанционный режим никак не скажется на коммуникациях и исполнении обязательств перед контрагентами. Кстати, как показал опрос, большинство россиян считают работу в офисе эффективнее удаленной.