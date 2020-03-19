В России на три месяца вводится отсрочка для малых и средних предприятий по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату аренды для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. О данных мерах как части плана по поддержке устойчивого развития экономики сообщил на заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что отраслям экономики, которые оказались в сложной ситуации, будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам. «Я уже дал поручение до 1 мая предоставить такую отсрочку турбизнесу и авиаперевозчикам», — уточнил глава Кабмина.

СМИ: объявлены налоговые каникулы для компаний ряда секторов и мораторий на банкротства Отсрочка по уплате налогов для всех компаний туристической отрасли и сферы авиаперевозок вводится, по сути, немедленно.

«Кроме того, мы приняли решение освободить в этом году туроператоров от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь». В ближайшее время Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Ростуризмом разработают порядок компенсации убытков туроператоров, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам», — добавил Мишустин.



«Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса. В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату аренды для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. Кроме того, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были им выделены ранее. Соответственно, увеличены объемы предоставляемых субсидий, а также капитализация региональных микрофинансовых организаций для максимального охвата льготными займами малого и среднего бизнеса», — рассказал премьер-министр.