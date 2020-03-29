Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Уралсиб» предлагает розничным клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль». Карта выпускается в новом дизайне: теперь она черного цвета, в ее оформлении обыгрывается единство двух стихий — огня и воды. Также с 1 апреля 2020 года меняются условия и правила начисления процентов на остаток по карте «Прибыль». Теперь они рассчитываются исходя из ежедневного фактического остатка денежных средств на карточном счете на начало дня и выплачиваются ежемесячно в дату открытия карточного счета.



Абсолют Банк принял экстренное решение отменить для своих клиентов комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП). Через сервис СБП можно перевести деньги со своего вклада на любой другой счет или карту — теперь без комиссий; моментально, круглосуточно, без праздников и выходных, зная лишь название банка и телефонный номер получателя платежа. Через несколько секунд получатель увидит зачисленный платеж на своем счете. В банке уточнили, что стремятся максимально активировать дистанционные сервисы из-за внешних и внутренних ограничений в стране и мире.