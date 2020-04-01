В случае неукоснительного соблюдения президентского указа о «каникулах» полная приостановка работы на неделю для предприятий из отраслей, на которые частично или полностью распространяется директива, обернется потерей 917,1 млрд рублей выручки. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на аналитиков FinExpertiza, которые проанализировали оборот за март 2019 года. Если нерабочим будет весь месяц, потери могут достигнуть 5,5 трлн рублей.

Наибольший ущерб понесут предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами, чей недельный оборот в марте 2019 года составлял 504 млрд рублей. Далее следует непродуктовый ретейл, который недосчитается 122 млрд рублей. На третьем месте c 57 млрд рублей недополученной прибыли — профессиональная, научная и техническая сфера. Меньшие потери понесут риелторский бизнес (39 млрд рублей), производители готовых металлических изделий (30,7 млрд), транспорта (22 млрд), минеральной продукции (21 млрд), обслуживающие бизнес предприятия (20 млрд), гостиницы и общепит (18 млрд) и, наконец, целлюлозные фабрики (14,4 млрд).

По мнению экспертов, потери в итоге могут быть ниже, чем рассчитали в FinExpertiza. Одни компании смогут хотя бы частично наверстать недополученные доходы в будущем. А для других карантин обернется чистым убытком. Кто точно останется в убытке, так это транспортные компании и предприятия сферы услуг, прежде всего гостиницы, санатории, а также индустрия развлечений — кинотеатры, клубы, караоке и прочие места проведения досуга, считают эксперты. Также в сегменте непродовольственных товаров не первой необходимости можно ожидать снижения потребительского спроса на фоне падения рубля, стимулирующего домохозяйства к экономии.

ФНС приостановила все проверки бизнеса Также приостановлены меры взыскания по ряду отраслей.

Правительство продолжает прорабатывать новые меры поддержки предприятий, ряд решений чиновники уже приняли — мораторий на штрафы до конца 2020 года; отсрочка уплаты уже выписанных штрафов; расширение льготного кредитования; отсрочка арендных платежей, сопровождаемая компенсациями собственникам; обеспечение беспроцентными займами на неотложные нужды. Министр промышленности Денис Мантуров предложил отменить НДС для сферы непродовольственной торговли и общепита на полгода, по ранее возникшему НДС установить отсрочку, отменить также на полгода начисление налога на прибыль и ряда других, отложить введение в России экологических и утилизационных сборов. Также предприятия из наиболее пострадавших отраслей получат адресную поддержку, говорил премьер-министр Михаил Мишустин.