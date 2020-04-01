Совокупное состояние богатейших россиян за I квартал 2020 года снизилось на 62,65 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). За март потери составили 33,1 млрд долларов.

Богатейшим из россиян в списке BBI остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние с начала года снизилось на 3,81 млрд до 24,2 млрд долларов. Второе место занимает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его богатство сократилось за январь — март на 4,7 млрд до 16,7 млрд долларов. На третьем месте по итогам квартала находится основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал снизился на 4,83 млрд до 15,1 млрд долларов.

Bloomberg оценило потери бизнесменов из России за один день в 15,5 млрд долларов Больше всех потерял глава и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

Четвертую строчку занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал с начала года сократился на 9,95 млрд до 14,6 млрд долларов. На пятом месте находится совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Его состояние с начала года уменьшилось на 7,69 млрд до 14,6 млрд долларов. На шестом месте рейтинга находится Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), его состояние уменьшилось на 2,37 млрд до 14,3 млрд долларов. Седьмое место у Романа Абрамовича (Evraz), чье состояние составило 13,8 млрд долларов, снизившись на 2,58 млрд.

Восьмое место досталось бенефициару «Еврохима» и СУЭК Андрею Мельниченко, чье состояние сократилось на 2,49 млрд до 12,9 млрд долларов. Девятое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, его состояние сократилось на 1,96 млрд до 12,9 млрд долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI российский бизнесмен, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман с состоянием в 11,5 млрд долларов, снижение показателя за квартал составило 2,35 млрд долларов.