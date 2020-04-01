Минфин РФ разъяснил, как будет рассчитываться НДФЛ с процентных доходов по вкладам. Пояснения опубликованы 1 апреля на сайте министерства.

«Практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира. Банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом. При определении параметров налогообложения процентных доходов граждан мы руководствовались принципами справедливости налогообложения», — говорится в сообщении.

Так, налогом будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за налоговый период (календарный год), за минусом необлагаемого процентного дохода.

Необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение суммы 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года необлагаемый процентный доход составил бы 60 тыс. рублей).

Проценты, выплаченные физлицу по валютным счетам, для целей расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному обменному курсу Банка России, установленному на день фактического получения такого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, налогообложению не подлежит.

«При расчете совокупного процентного дохода физического лица не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых. В частности, из расчета процентного дохода полностью исключаются зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1%. Проценты, выплаченные по таким низкопроцентным счетам, налогом облагаться не будут», — уточняет ведомство.

Также не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам эскроу.

Сумма банковского вклада (как рублевого, так и валютного) является имуществом физического лица, а не его доходом, поэтому не может подлежать обложению налогом на доходы физлиц в принципе.

Налог на доходы физлица в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Подчеркиваем, что данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году.

Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами.

Президент России Владимир Путин на минувшей неделе предложил обложить налогом в 13% процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги, если общий объем таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей. При формулировании поправок к Налоговому кодексу идея была уточнена. Совет Федерации на внеочередном заседании во вторник одобрил законопроект. Ранее во вторник этот законопроект приняла Госдума.

