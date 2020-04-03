Бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала лидером рейтинга Forbes Real-Time, сообщает издание. Батурина неизменно лидировала в рейтинге богатейших женщин России до 20 февраля, когда Forbes повысил оценку состояния владелицы 100% акций компании Wildberries Татьяны Бакальчук на 400 млн долларов. В результате Бакальчук обошла Батурину — 1,4 млрд долларов против 1,2 млрд долларов.

За прошедший месяц состояние Бакальчук снизилось на 29% до 1 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. Это связано с изменением стоимости интернет-магазина Wildberries. Его акции в марте 2020 года под давлением новостей о быстром распространении коронавируса дешевели. Также на состоянии Бакальчук не могло не отразиться падение рубля: с 1 февраля по 1 апреля российская валюта потеряла к доллару 23% своей стоимости.

В рейтинге богатейших россиянок сменился лидер Ее состояние за год выросло на 400 млн долларов.

Состояние Елены Батуриной практически не изменилось, потому что не связано с владением какой-то одной компанией. Кроме того, ее основные активы расположены за пределами России. После продажи «Интеко» и цементных заводов основу состояния Батуриной сейчас составляют консервативные вложения. Она инвестирует в непубличные фонды и точечно в девелоперские проекты или проекты, связанные с альтернативной энергетикой.