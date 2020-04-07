• Банки.ру вошел в список ресурсов, утвержденных Минкомсвязью, доступ к которым стал бесплатным с 1 апреля до 1 июля 2020 года. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства. Из списка государственных органов и сервисов бесплатными станут сайт Кремля, правительства, Совета Федерации, Госдумы, Верховного суда, Центробанка, Росстата, Фонда социального страхования, Следственного комитета, Генпрокуратуры, а также портал госуслуг и другие ресурсы. В категории «Финансы» оказались «Яндекс.Деньги», сайты банков, в том числе Газпромбанка, Альфа-Банка, Московского кредитного банка, Сбербанка, ВТБ, «Открытия», Промсвязьбанка и Райффайзенбанка.



• Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5% до 20%, сообщили в «Руспродсоюзе». Речь идет о широком спектре товаров, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний. Также влияние оказывают сложности, с которыми сталкивается бизнес в ситуации пандемии. Все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а значит, не могут быть оценены как спекулятивные.



• Российские суды в январе — марте 2020 года признали банкротами 22,4 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 68% больше, чем за тот же период прошлого года. Таковы данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Пока рост числа банкротств органический — связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре, пояснили в организации. Не исключен всплеск новых банкротств в России на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников.

• В Росстате назвали сферы с самыми высокими и низкими зарплатами. Согласно статистике, начисленная зарплата работников сферы образования составляет в среднем 31 676 рублей. Руководители в этой сфере получают в среднем 56 139 рублей, специалисты — 37 043 рубля, а рабочие — 17 927 рублей. Самая большая средняя зарплата отмечается у работников сферы добычи полезных ископаемых, около 77 119 рублей. При этом зарплата руководителей составляет в среднем 130 209 рублей, специалистов — 93 121 рубль, а рабочих — 64 845 рублей.