Платежная система Contact запустила мобильное приложение «Contact — денежные переводы» для смартфонов на операционных системах iOS и Android, говорится в релизе компании.

Приложение включает почти весь функционал сайта и позволит клиентам системы переводить деньги близким в любое время.

«С помощью мобильного приложения клиенты Contact смогут отправлять и принимать денежные переводы с выплатой наличными и с карты на карту, счет или электронный кошелек. Отправка доступна с карт Visa, «Мир» или Mastercard. Перевод будет готов к выплате в режиме реального времени. Кроме того, в приложении пользователи смогут: отслеживать статус перевода, повторить любой из отправленных ранее переводов, обменивать валюту, найти пункты отправки и выплаты для офлайн-платежей», — отмечается в сообщении.

Минимальная комиссия за переводы составляет 0%. Точная сумма оплаты моментально рассчитывается в приложении при введении суммы, региона получения и указания карты, с которой будет производиться списание.

