Банку России, который в конце января этого года повторно запустил процедуру продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка, поступило четыре сообщения от потенциальных покупателей актива, следует из уведомления , размещенного в четверг на странице АТБ на сайте регулятора.

«Банк России информирует об окончании приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций Азиатско-Тихоокеанского Банка. По состоянию на 15 апреля 2020 года в Банк России поступило четыре сообщения о намерении», — указано в сообщении.

Теперь ЦБ приступает к оценке заинтересованных лиц, направивших сообщение о намерении, на их соответствие требованиям пункта 7 статьи 189.57-1 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (согласно этому пункту, приобретателями акций банка не могут быть акционеры, владевшие более чем 1% его акций в течение трех лет до начала санации с участием ЦБ. — Прим. Банки.ру) и к оценке их финансового положения и деловой репутации.

«Информация о дальнейших мероприятиях по реализации акций Азиатско-Тихоокеанского Банка будет опубликована дополнительно Банком России по результатам проведенной оценки», — указано в сообщении.

Центробанк в конце января этого года объявил о приеме в первой половине апреля сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций АТБ. На продажу предложено 100% акций номиналом порядка 6 млрд рублей. Тогда сообщалось, что в случае наличия заинтересованности заключение договора купли-продажи акций банка запланировано ориентировочно на август 2020 года.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ сообщает, что регулятор может завершить проведение оценки потенциальных инвесторов для покупки АТБ до конца мая. Сроки и способ продажи кредитной организации будут определяться с учетом экономической и эпидемиологической ситуации.

Регулятор стал владельцем акций кредитной организации в рамках мероприятий по ее финансовому оздоровлению. Санация Азиатско-Тихоокеанского Банка с участием Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора стартовала 26 апреля 2018 года.



В марте 2019 года был признан не состоявшимся аукцион по продаже АТБ, поскольку участники не вышли на торги. До этого сообщалось, что к участию в аукционе были допущены два игрока: Совкомбанк и Московский Кредитный Банк.



Азиатско-Тихоокеанский Банк на днях обновил свой совет директоров : в частности, в него вошел бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, в настоящий момент возглавляющий совет директоров ООО «УК ФКБС».