Российские фондовые индексы ушли в «красную зону» по итогам торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,5% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 488,02 пункта. Индекс РТС обрушился на 5,26% и завершил торги на отметке 1 012,15 пункта.

Бумаги «Норильского никеля» потеряли в цене 3,97%, «Тинькофф» — 3,66%, «Яндекса» — 2,82%, ВТБ — 2,09%, «Газпрома» — 1,94%, Сбербанка — 1,73%, МТС — 1,31%, «ЛУКОЙЛа» — 1,05%, Московской биржи — 0,72%. Котировки акций «АЛРОСы» повысились на 0,43%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, следуя за обвалом нефтяных котировок и ослаблением мирового аппетита к риску», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Нефтяные цены во вторник продолжили обвал, помешать которому не смогли сообщения СМИ о возможных дополнительных мерах поддержки рынка. Позитивных факторов для котировок «черного золота» на данный момент нет, но в то же время пике не может длиться вечно. Не исключено, что официальные заявления представителей Саудовской Аравии, России или США в ближайшие дни остановят обвал на рынке и, как следствие, поддержат и фондовые площадки. Пока же рискованные активы вновь оказались под ударом», — комментирует эксперт.



В числе прочего она не исключает падения индекса РТС в район 950 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов констатирует, что сессия была непростой, но полагает, что в среду на рынок вернется уверенность. По его прогнозам, индекс РТС, который во вторник в моменте опускался ниже 1 000 пунктов, может подняться к уровням 1 070—1 080 пунктов, а индекс Мосбиржи в среду может продемонстрировать «умеренный подъем» до 2 560 пунктов.

