Основные допущения рейтингового агентства S&P Global Ratings в отношении российского банковского сектора, представленные месяц назад, сохраняются после пересмотра перспектив экономического роста страны в сторону понижения. Об этом говорится в тематическом обзоре агентства.

S&P в настоящий момент ожидает сокращения российской экономики на 4,8% в 2020 году, а не на 0,8%, как предполагалось в конце марта.

Аналитики считают, что российский банковский сектор в целом продемонстрирует устойчивость в условиях краткосрочного циклического стресса. По мнению агентства, большинство крупных российских банков лучше подготовились к ухудшению экономической ситуации, чем это было накануне предыдущей рецессии. «Эти банки явно начали 2020 год с более высокими показателями, чем те, что они демонстрировали на протяжении предыдущих десяти лет, укрепили свои показатели капитализации и системы риск-менеджмента. Кроме того, некоторые финансовые организации, которые испытывали проблемы, уже получили необходимую поддержку в предыдущие годы», — поясняют эксперты.

Они полагают, что в условиях текущего макроэкономического сценария более высоким рискам подвергаются предприятия малого и среднего бизнеса, при этом он относительно невелик — около 8% совокупного кредитного портфеля банковской системы, а доминируют в портфелях крупные корпорации, которые в основном имеют более значительные резервы, позволяющие им противостоять временной стрессовой ситуации.

S&P в рамках базового сценария предполагает, что ухудшение экономической ситуации может негативно повлиять на способность некоторых компаний, предприятий МСБ и заемщиков — физических лиц обслуживать и погашать свои долговые обязательства. Доля проблемных кредитов (с характеристиками, соответствующими стадии 3 по МСФО 9) может достичь 15% в 2020 году в сравнении с примерно 8% в 2019-м.

Негативный эффект с точки зрения показателей прибыльности банков, связанный с необходимостью формирования дополнительных резервов, может быть отложен, что позволит частично компенсировать значительное снижение запасов капитала в этом году.

В S&P рассказали о каналах влияния кризиса-2020 на позиции российских банков S&P прогнозирует удвоение доли проблемных кредитов в российском банковском секторе и снижение прибыльности банков не менее чем на 50%.

S&P ожидает довольно небольшого роста кредитных портфелей российских банков — около 5% в 2020 году (без учета валютной переоценки). Рост кредитования будет происходить главным образом за счет заимствований крупных корпораций и ипотечных кредитов в розничном сегменте. Расходы банков на формирование резервов, скорее всего, увеличатся до 2,5—3% среднего объема их кредитных портфелей по МСФО (по сравнению с примерно 1% в 2019-м и 3,5% в 2015-м после банковского кризиса), в результате чего финансовые результаты некоторых банков будут близки к нулю. Тем не менее, если восстановление экономики будет более слабым или более продолжительным, чем предполагается в настоящее время, влияние ситуации на банковский сектор может быть более негативным, в том числе в результате роста резервов на убытки по кредитам.

По оценкам агентства, рост розничного кредитования почти достиг пиковых значений, и, следовательно, кредитный цикл в розничном сегменте может измениться с середины 2020 года. Доля проблемных кредитов в розничном сегменте может увеличиться до 6—8% в 2020 году. В целом банки начали 2020 год с наиболее низкой за последнее десятилетие долей проблемных кредитов — около 4,3%. Качество активов в розничном кредитном портфеле поддерживалось высокой долей ипотечных кредитов хорошего кредитного качества. Рост кредитования замедлится примерно до 10%, при этом по мере вызревания кредитного портфеля будут увеличиваться и потери по кредитам. По оценкам, расходы на формирование резервов по кредитам могут составить 4% в нижней точке кредитного цикла — это мнение основано на опыте предыдущего банковского кризиса в России.



«Ожидаемое увеличение объема проблемных кредитов и потерь по кредитам, вероятнее всего, будет иметь далекоидущие последствия за пределами временного отрезка 2020—2021 годов. В то же время сформированные банками запасы капитала могут частично компенсировать потенциальное повышение потребностей в докапитализации банковского сектора, которое обусловлено как возросшей необходимостью формирования резервов, так и переоценкой активов и обязательств в результате девальвации рубля. Кроме того, в рамках нашего базового сценария мы полагаем, что крупные государственные банки получат поддержку со стороны правительства в случае необходимости», — отмечается в обзоре S&P.

