Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 С 1 мая граждане смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей. Речь идет о переводах граждан как друг другу, так и между собственными счетами, открытыми в банках — участниках СБП.



👍 Президент России Владимир Путин поручил Кабмину проработать предложения по снижению минимального первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми, оформляемой с использованием маткапитала, до 15%.

👍 ЦБ разработал новую концепцию ипотечного страхования. Новый подход «позволит российским кредиторам предлагать населению простой, понятный и прозрачный с точки зрения затрат на его обслуживание ипотечный продукт; граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски, присущие ипотеке».

👍 Работодатели разместили на портале «Работа в России» около 1 млн вакансий по всей стране за прошедший месяц и подтвердили их актуальность. Среди предложений есть и вакансии для тех, кто предпочитает трудиться удаленно.

👍 Минпромторг готовит запуск программы доступной аренды авто в регионах. Предполагается создание на базе крупной лизинговой компании или банка парка, где может быть удовлетворен любой запрос клиента, при этом ставка должна быть невысокой.



👍 Министерство экономического развития России оценивает рост ВВП страны в I квартале в 1,8% в годовом выражении. В промышленности и розничной торговле рост составил 1,5% и 4,3% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.



На время кризиса и самоизоляции россиян из-за угрозы распространения коронавируса Банки.ру запустил рубрику «Хорошие новости». Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍.

