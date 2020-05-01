Переводы через СБП до 100 тыс. рублей будут бесплатными

Центробанк с 1 мая установил предельный размер комиссии, который банки могут взимать со своих клиентов за переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Так, переводы граждан друг другу и между собственными счетами до 100 тыс. рублей в месяц должны быть бесплатными. При превышении этой суммы комиссия банков должна составлять не более 0,5% от суммы перевода, максимум 1,5 тыс. рублей. Напомним, на сегодняшний день к Системе быстрых платежей, созданной Центробанком, подключились более 50 банков. Начал предоставлять такую услугу своим клиентам и Сбербанк, который подключился к СБП последним из системно значимых кредитных организаций.

Ипотеку на новостройку можно взять под 6,5%

Постановление правительства о льготной ипотеке на покупку жилья у застройщика под 6,5% годовых вступает в силу со 2 мая. На такую ставку может претендовать любой гражданин, но есть ограничения по сумме кредита и размеру первоначального взноса. Так, под 6,5% годовых в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно взять максимум 8 млн рублей. В остальных регионах России — не более 3 млн рублей. Заплатить в качестве первоначального взноса необходимо как минимум 20% от стоимости недвижимости.

Государство компенсирует банку часть недополученного процентного дохода. Программа будет распространяться на договоры, заключенные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года, но льготная ставка будет действительна на протяжении всего срока кредита. Некоторые банки объявили о начале приема заявок на льготную ипотеку еще в середине апреля. Есть кредитные организации, которые предлагают ставку даже ниже 6,5%.

Одинокие пенсионеры Московской области получат доплату

Одинокие пенсионеры Подмосковья старше 65 лет получат дополнительную материальную помощь от областного правительства. С 1 мая им будут ежемесячно доплачивать по 1 тыс. рублей . Выплата будет назначена автоматически, никаких заявлений льготникам писать нет необходимости. Ежемесячно новую выплату будут получать порядка 220 тыс. человек.

ФНС запустит сервис для получения «зарплатных» субсидий

ФНС с 1 мая запустит специальный сервис для выплаты «зарплатных» грантов малому и среднему бизнесу. Субсидии будут выплачивать предприятиям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, которые максимально сохранили рабочие места. То есть число работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года. Каждый работник пострадавшей компании сможет претендовать на один МРОТ в апреле и мае (12 130 рублей в месяц). Налогом этот доход облагаться не будет.

Станет проще проверить обременение при покупке авто

11 мая вступит в силу закон, согласно которому на портале госуслуг можно будет проверить информацию о залоге движимого имущества, лизинге и купле-продаже авто с сохранением права собственности за продавцом. Сервис будет полезен тем, кто хочет убедиться в отсутствии обременений при покупке авто.